Жители Новосибирска заночуют на снегу в ходе фестиваля снежных хижин «Город эскимосов-2025»

Ежегодный зимний фестиваль по строительству снежных хижин Иглу-2025 «Город эскимосов» стартовал на берегу Обского водохранилища в субботу, 15 февраля.

Зимний фестиваль стал уже традиционным для столицы Западной Сибири. В нынешнем году архитекторы создали генеральный план застройки хижин на пляже «Бумеранг». Главным ориентиром стал маяк. Именно от него начинается фестиваль и пройдёт жеребьёвка участников.

Пока участники будут строить свои снежные хижины, гости фестиваля смогут воспользоваться прокатом тюбинга, лыж и коньков, отведать горячей пищи с «живого» огня.

Кроме этого, организаторы приготовили серию мастер-классов для зрителей (по строительству иглу, по управлению кайтом), развлекательную программу с купанием в тёплой купели и фотосессиями с северными оленями и хаски (можно прокатиться в упряжке).

Также в нынешнем году ряд участников изъявили желание провести ночь в своих снежных хижинах.

Наши фотокорреспонденты уже работают на месте событий. Фоторепортаж совсем скоро появится на нашем портале.

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