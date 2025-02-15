Жителя Новосибирска убила собственная машина

Во время ремонта передней части автомобиля домкрат сорвался, а машина упала на владельца, лежавшего под ней.

Смерть в собственном гараже настигла 14 февраля 2025 года 40-летнего жителя улицы 25 Лет Октября в калининском районе Новосибирска. Сибиряк занимался обычным ремонтом своего автомобиля.

С этой целью он поддомкратил машину, снял одно колесо и зафиксировался под днищем.

«Домкрат сорвался и машина упала на мужчину. Он получил травмы несовместимые с жизнью. При работе с автомобилем, поднятым на домкрате, крайне важно соблюдать правила техники безопасности», информируют специалисты МАСС.

Тело сибиряка доставали из-под транспортного средства спасатели. Они передали погибшего сотрудниками правоохранительных органов.

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