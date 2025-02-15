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общество

Жителям Новосибирска рассказали, что можно и нельзя делать в Сретение Господне 15 февраля

Фото: Сиб.фм

15 февраля православные верующие отмечают Сретение Господне — великий двунадесятый праздник, посвященный встрече человека с Богом.

В этот день в храмах проводится литургия, и верующие могут участвовать в богослужении. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

В народной традиции Сретение ассоциируется с встречей зимы и весны. В этот день рекомендовалось избегать тяжелой работы, а также не заниматься уборкой и рукоделием. Согласно приметам, нельзя мыться в бане и отправляться в дальний путь. Рекомендуется проводить время с близкими людьми.

Кроме того, в этот день принято давать милостыню и заботиться о бездомных животных. Важно избегать конфликтов, так как они могут затянуться.

Существуют также народные приметы, связанные с погодой. Теплая и ясная погода на Сретение предсказывает раннюю весну, а резкое похолодание — сырую и холодную весну.

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Игорь Кириченко
Журналист

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