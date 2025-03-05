Андрей Травников: поликлиника Краснозерской ЦРБ – это сверхсовременный уровень медицины и полный штат специалистов

В мероприятиях рабочей поездки принимают участие депутаты Заксобрания Александр Кулинич, Денис Субботин и Сергей Кальченко.

Андрей Травников напомнил, что ещё до старта федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» Правительство Новосибирской области совместно с депутатами Заксобрания запустило свою программу по первичному звену: «Она включала строительство ФАПов в сёлах, активное участие в проекте «Бережливая поликлиника» и и, конечно же, реконструкцию центральных районных больниц за счёт средств областного бюджета. В дальнейшем инициированный Президентом федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения» нам здорово помог приблизить сроки многих дел, о которых мы могли только мечтать. Но, кстати, поликлиника в Краснозерском сделана без привлечения федеральных средств. Это как раз та самая совместная с депутатами инициатива, которая вылилась в реальное дело в рамках нацпроекта без привлечения федеральных денег. Сделано всё очень достойно, это если не завтрашний, то точно сегодняшний день современной медицины. Что особенно меня порадовало, бросилось в глаза – много новых кабинетов, нового оборудования, и в каждом кабинете все рабочие места заняты, то есть все врачи, в том числе и узкие специалисты, средний персонал, медсёстры на своих местах. Поликлиника полностью укомплектована и оказывает услуги пациентам».

Депутат Заксобрания Денис Субботин отметил, что за минувшие несколько лет исполнено много наказов избирателей, но впереди ещё очень большая работа: «Огромное количество наказов, и останавливаться мы не будем».

Реставрация поликлиники проведена в рамках народной программы партии «Единая Россия» и государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». Выполнены работы на сумму 643 млн руб. Здание новой поликлиники полностью оборудовано и оснащено согласно стандартам оснащения, затраты на оборудование и оснащение составили 192 млн рублей. Всего закуплено 2099 единиц оборудования. Реконструкция была окончена в декабре 2024 года.

В результате реконструкции увеличилась площадь корпусов, были полностью обновлены окна, кровля, фасад, внутренние перегородки, инженерные коммуникации, медицинское оборудование, мебель, пристроена лифтовая шахта, обновлён переход между корпусами, созданы условия для комфортного пребывания маломобильных пациентов. Поликлиника рассчитана на 400 посещений в смену. В трёхэтажном корпусе расположены отделение лучевой диагностики, терапевтическое отделение, отделение профилактики, кабинеты восстановительного лечения, кабинеты специалистов, дневной стационар на 8 коек. В двухэтажном корпусе – отделение эндоскопической диагностики, кабинеты специалистов.

Приём пациентов в поликлинике начат с января 2025 года.