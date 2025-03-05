Более 1300 Губернаторских реабилитационных сертификатов для участников СВО выдано в Новосибирской области за 2 года

«В Новосибирской области 2 года реализуется Губернаторский проект «Реабилитационный сертификат для участников специальной военной операции, получивших ранение». Это успешный и уже известный в других субъектах РФ региональный проект, получивший высокую оценку на федеральном уровне. Эффективность проекта связана еще и с тем, что он постоянно меняется, это своего рода «живой» масштабируемый конструктор: расширены категории получателей и перечень услуг, продлен срок действия сертификата до двух лет, растет количество участников проекта – реабилитационных центров, сокращен список необходимых для получения сертификата документов и период рассмотрения заявления», – рассказал о преобразовании Губернаторского проекта в ходе пресс-тура 5 марта заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов.

Среди направлений сертификата – социально-медицинская реабилитация, дополнительное профессиональное образование, содействие в трудоустройстве, получении медицинской помощи и установлении инвалидности, прокат технических средств реабилитации, социальные услуги, возможность посещения физкультурно-оздоровительных и культурно-досуговых мероприятий, зубопротезирование. Проект носит межведомственный характер. Уже выдано 1317 сертификатов. Подробная информация о реабилитационном сертификате размещена на сайте министерства труда и социального развития региона.

Реабилитационный центр «Ортос» – одно из первых учреждений, присоединившихся к проекту. Центр специализируется на комплексном восстановлении пациентов-спинальников, людей с ограниченными возможностями в результате перенесенной болезни или травмы и протезно-ортопедической помощи.

В настоящее время три участника специальной военной операции поправляют свое здоровье в учреждении по сертификату. Андрей, Евгений и Сергей получили тяжелые ранения опорно-двигательного аппарата в рамках спецоперации и сейчас выполняют все рекомендации врачей, чтобы поскорее восстановиться и вернуться к семьям, где их ждут жены и дети. Бойцы отмечают короткие сроки получения сертификата и вариативность его направлений. Всего же за 2 года существования проекта прошли реабилитацию в центре «Ортос» 70 участников СВО.