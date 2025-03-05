Cтудентка из Новосибирска помогает с реабилитацией мазутным птицам в Анапе

Студентка Новосибирского государственного университета Ариана Климова помогает птицам после разлива нефти в Черном море.

Она занимается реабилитацией диких животных около 10 лет, в основном птиц, но иногда лечит и мелких млекопитающих. Узнав о ЧП в Анапе, Ариана решила поехать туда, так как специалистов, подобных ей, в этом регионе практически нет. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

Она присоединилась к работе в ночь с 19 на 20 декабря и с тех пор продолжает помогать. За это время она дважды побывала на месте происшествия, общая продолжительность её пребывания составила 41 день, плюс 4 дня на дорогу. Ариана следила за состоянием птиц на этапах первичной обработки, мойки и в стационаре. Несмотря на то, что она находилась дома, её мысли оставались с птицами и волонтерами.

Ариана отметила, что уход за птицами, загрязненными мазутом, требует долгих тренировок и опыта. В связи с этим волонтёры, работающие менее двух недель, оказывают мало помощи. Она также сообщила, что местные жители переживают из-за произошедшего, а с наступлением потепления мазут будет таять, что приведет к увеличению его количества. Волонтеры со всей страны, а также иностранцы, приезжают помогать в реабилитации животных в Анапе.