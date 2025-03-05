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вчера 20:29
общество

Депутат Госдумы: Индексация пенсий выше уровня инфляции возможна, но не в текущих условиях

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Потребность пенсионного фонда покрывается более чем на 85%.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что индексация пенсий выше уровня инфляции возможна, но не в текущей экономической ситуации. Об этом она сообщила «Газете.Ru».

По ее словам, федеральный бюджет остается дефицитным, а страховые пенсии формируются за счет фонда Социального страхования. Для существенного повышения пенсий необходимо развитие экономики.

Бессараб также отметила, что пенсионный фонд покрывает потребности более чем на 85%, что обеспечивается за счет страховых взносов.

С 1 января 2025 года средняя пенсия в России составила 24 тыс. рублей. В январе выплаты были проиндексированы на 7,3%, а с февраля – на 9,5% с учетом доиндексации. Согласно данным Росстата, инфляция в 2024 году составила 9,52%.

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Игорь Кириченко
Журналист

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