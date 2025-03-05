Его заслуги признал даже президент США. История величайшего новосибирского летчика Александра Покрышкина

6 марта исполняется 112 лет со дня рождения легендарного летчика-аса Александра Покрышкина, единственного трижды Героя Советского Союза, который получил все три «Золотые Звезды» в годы Великой Отечественной войны. Его выдающиеся заслуги признал даже президент США Франклин Рузвельт, назвав Покрышкина лучшим летчиком Второй мировой войны.

С 59 подтвержденными воздушными победами он занял второе место среди летчиков антигитлеровской кoалиции, уступив лишь Ивану Кожедубу (64). Однако вклад Покрышкина выходит далеко за рамки личных достижений. Он разработал уникальную тактику воздушного боя, на основе которой обучил десятки пилотов. 30 его учеников стали Героями Советского Союза, а шестеро были удостоены этого звания дважды. В сумме, выпускники его школы сбили более 500 вражеских самолетов.

Начало боевого пути

Боевой путь Покрышкина начался трагически. 22 июня 1941 года он встретил начало войны на аэродроме в Бельцах, у самой границы с Румынией. В первом же вылете он по ошибке сбил советский легкий бомбардировщик Су-2. В условиях хаоса первых часов войны ошибка не повлекла наказания, но стала для летчика тяжелым испытанием. Однако уже на следующий день, 23 июня, он реабилитировался, вступив в воздушный бой с пятеркой немецких Bf-109E и одержав свою первую официальную победу.

Путь в авиацию для Покрышкина был непростым. Родившись в 1913 году в Сибири, он рос в бедной семье. С детства мечтая о небе, он сначала окончил школу военных авиатехников и лишь потом смог добиться перевода в летное училище. Благодаря настойчивости и самообучению, он стал одним из лучших пилотов страны.

За годы войны Покрышкин совершил 650 боевых вылетов, провел 156 воздушных боев, уничтожив 59 самолетов лично и 6 в группе. Однако, по его собственным подсчетам, число сбитых им вражеских машин могло достигать 90. Летчик не раз выходил из невероятно сложных ситуаций, чудом избегая гибели. Он выполнял боевые задачи в самых сложных условиях — на малых и больших высотах, в глубоком тылу противника и над передовой.

Достижения Покрышкина

Покрышкин не только совершил значительный вклад в победу, но и оставил после себя наследие в виде школы воздушного боя, оказавшей влияние на развитие советской авиации. Его тактика, включающая бой на вертикалях и атаку "соколиным ударом", стала основой подготовки многих последующих поколений летчиков.

Судьба Александра Покрышкина — это история мужества, упорства и выдающегося военного таланта, которая до сих пор остается примером для многих поколений военных летчиков.