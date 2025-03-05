Экономист оценил возможность накоплений для пенсионного обеспечения

Кандидат экономических наук Игорь Балынин оценил возможность накоплений россиян для обеспечения расходов в старости.

По его расчетам, если откладывать 35% от средней зарплаты в течение 36,5 года, можно накопить сумму, позволяющую получать по 100 тыс. рублей в месяц на протяжении 29 лет. Об этом пишет «Газета.ру».

Альтернативный вариант — ежемесячное откладывание 70% от зарплаты в течение 22 лет. При средней прогнозируемой зарплате на 2025 год в 99 952 рубля это позволит накопить аналогичную сумму.

С 1 января 2025 года средняя пенсия в России составила 24 тыс. рублей. В начале года выплаты были увеличены на 7,3%, а в феврале проведена дополнительная индексация на 9,5%.