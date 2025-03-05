Мобилизация в России этой весной 2025. Кремль четко высказался на этот счет

По одной из версий резервистов отправят в зону СВО уже в марте текущего года.

В 2025 году вопрос о мобилизационных мероприятиях по-прежнему вызывает активные дискуссии в российском обществе. Комитет по обороне в парламенте изучает различные аспекты подготовки к мобилизации с целью внесения ясности в текущую обстановку.

Вопреки официальным заявлениям об отсутствии планов по проведению дополнительной мобилизации, западные издания и некоторые источники информации допускают возможность новой волны мобилизационных мероприятий уже в марте.

Аналитики связывают подобные слухи с трудностями в привлечении добровольцев, что потенциально может потребовать проведения частичной мобилизации для решения военных задач.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков акцентировал внимание на том, что активная фаза мобилизации завершена, однако действующий указ предусматривает широкий спектр мероприятий, выходящих за рамки обычной призывной кампании. Министр обороны Андрей Белоусов указал, что приоритетом является привлечение контрактников и добровольцев, а мобилизационные механизмы рассматриваются как резервный вариант.

Президент Владимир Путин также заявил об отсутствии необходимости в мобилизации в сложившихся обстоятельствах. Он подчеркнул, что численность вооруженных сил составляет около 700 тысяч человек, что позволяет эффективно решать поставленные задачи. Более того, стратегия ведения боевых действий ориентирована на постепенное истощение сил противника без дополнительных мобилизационных мер.

Наряду с этим, продолжается реализация программы по подготовке миллиона инженеров к 2030 году. В то же время, учитывая вероятность эскалации конфликта в зоне боевых действий и на границах, с марта 2025 года вступят в силу обновленные правила подготовки к мобилизации. Они подразумевают ужесточение условий предоставления отсрочки от призыва, сохраняя эту возможность лишь для федеральных органов власти и Министерства обороны.

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