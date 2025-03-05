НОВИКОМ рассказал об инструментах поддержки промышленности на «МашЭкспо Сибирь»

В рамках выставки «МашЭкспо Сибирь-2025», которая проходит в Новосибирске с 3 по 6 марта, дочерний банк Госкорпорации Ростех провел коммуникационную сессию «Механизмы поддержки промышленных предприятий». В дискуссии приняли участие представители Банка России, Госкорпорации Ростех, НОВИКОМа и Торгово-промышленной палаты (ТПП) Новосибирской области.

Сегодня перед промышленностью стоит задача по достижению страной технологического лидерства. В этом предприятиям помогают механизмы и финансовые инструменты, которым была посвящена сессия, организованная банком Ростеха.

НОВИКОМ аккредитован практически во всех профильных государственных программах поддержки промышленности и сотрудничает с региональными ТПП, фондами развития промышленности и гарантийными фондами. Благодаря этому банк имеет возможность разрабатывать комплексные меры финансирования индивидуально под нужды клиента. О многообразии доступных инструментов поддержки и их особенностях на сессии подробно рассказал представитель НОВИКОМа.

Банк не только является экспертом в мерах господдержки, но и участвует в решении задачи по привлечению на производства специалистов и мотивации их на долгосрочное сотрудничество. Для этого НОВИКОМ предлагает своим партнерам ряд социально ориентированных продуктов. На этой теме остановился глава представительства Госкорпорации в Новосибирской области Роман Боровских.

Для привлечения финансирования может использоваться не только господдержка, но и инновационные инструменты. Например, цифровые финансовые активы (ЦФА), которым было посвящено выступление заместителя начальника Сибирского ГУ Банка России Павла Вернера. ЦФА вызывают повышенный интерес как у бизнеса, так и у инвесторов. Для первых они являются гибким инструментом финансирования с быстрым выпуском и низким барьером входа, а для вторых предоставляют широкий выбор инструментов и повышенную доходность.

«В отличие от классических банковских кредитов, выпуска акций или облигаций, ЦФА позволяет создавать индивидуальные обязательства, адаптированные под конкретного инвестора, быстро и без затрат на услуги множества посредников», — отметил представитель Банка России.

Сегодня, когда одни трансграничные связи разрушены, а другие выстраиваются с нуля, поддержка сотрудничества российских предприятий с зарубежными как никогда актуальна. О содействии международному бизнес-взаимодействию на сессии говорила начальник отдела партнерских отношений и развития предпринимательства ТПП Новосибирской области Анна Некрасова. Палата, имеющая представительства по всему миру, берет на себя роль посредника между российскими компаниями и партнерами за рубежом, помогает в подготовке документации, переводах, организует ознакомительные бизнес-туры. ТПП также содействует предпринимателям в оформлении карты АТЭС, упрощающей деловые поездки в страны-участницы форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

«НОВИКОМ работает в Новосибирской области уже около 5 лет. За это время нашими клиентами стали не только крупные промышленные предприятия региона и их сотрудники, но и представители малого и среднего бизнеса. Мы понимаем потребности каждого клиента и готовы делиться нашими знаниями и решениями, чтобы поддерживать устойчивое развитие отрасли», — отметил заместитель управляющего офисом НОВИКОМа в Новосибирске Владимир Новиков.

Реклама АО АКБ «НОВИКОМБАНК» ИНН 7706196340 Erid:2W5zFJK3xdE