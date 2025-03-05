Новосибирские депутаты выявили нехватку рабочих на стройке ГЧП-поликлиники

Депутаты горсовета Новосибирска посетили стройплощадку поликлиники №22 в Кировском районе, расположенную на улице Виктора Уса, и выявили нехватку рабочих.

Как сообщили в пресс-службе Совета депутатов города, на данный момент готовность объекта составляет около 40%. Завершаются отделочные работы, заливка полов третьего и четвёртого этажей, а также продолжается монтаж фасадов и их утепление.

Вместе с тем депутаты Александр Тарасов и Александр Бестужев отметили недостаточные темпы строительства и нехватку рабочих. В пресс-службе горсовета уточнили, что на стройплощадке требуется 65 работников, а фактически на ней трудятся только 10 человек.

Срок сдачи поликлиники, который первоначально был запланирован на первый квартал 2024 года, перенесён на четвёртый квартал 2025 года.