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вчера 16:20
общество

Новосибирский оператор дрона уничтожил танк НАТО в зоне СВО

Фото: IMAGO / Madis Veltman / Globallookpress

Воздушная разведка вычислила танк и сообщила его местонахождение оператору дрона.

Оператор дрона из Новосибирской области уничтожил танк Leopard в зоне СВО. Об этом сообщили в администрации Криводановского сельсовета 4 марта.

Воздушная разведка обнаружила танк и передала его местоположение оператору дрона. Он направил беспилотник на цель, и удар пришёлся в заднюю часть двигателя. Военная техника была уничтожена со второго удара.

Как уточнили в администрации, мужчина родом из села Марусино. Личность военнослужащего не раскрывается. Известно только, что его зовут Виталий.

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Игорь Кириченко
Журналист

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