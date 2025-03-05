Новосибирцев предупредили о вспышках менингита

27 февраля в поселке Кольцово скончался ученик третьего класса школы № 5.

Причиной смерти стала менингококковая инфекция. В учебном заведении введены противоэпидемические мероприятия, несколько классов закрыты на карантин. Об этом пишет VN,ru,

По данным Роспотребнадзора, случаи менингита в регионе регистрируются редко. Последний подъем заболеваемости отмечался в 2019 году. В 2024 году в области выявлены единичные случаи инфекции.

Медики рекомендуют вакцинацию против менингококковой инфекции, особенно для детей, пожилых людей и граждан, контактирующих с большим количеством людей. В 2024 году в регионе было привито более 20 тысяч человек.