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вчера 21:00
общество

Новосибирцев предупредили о вспышках менингита

Фото: freepik.com

27 февраля в поселке Кольцово скончался ученик третьего класса школы № 5.

Причиной смерти стала менингококковая инфекция. В учебном заведении введены противоэпидемические мероприятия, несколько классов закрыты на карантин. Об этом пишет VN,ru,

По данным Роспотребнадзора, случаи менингита в регионе регистрируются редко. Последний подъем заболеваемости отмечался в 2019 году. В 2024 году в области выявлены единичные случаи инфекции.

Медики рекомендуют вакцинацию против менингококковой инфекции, особенно для детей, пожилых людей и граждан, контактирующих с большим количеством людей. В 2024 году в регионе было привито более 20 тысяч человек.

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Игорь Кириченко
Журналист

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