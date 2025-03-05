Министерство обороны Российской Федерации опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции по состоянию на 5 марта 2025 года.

На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и двух пограничных отрядов. Потери противника составили до 40 военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре автомобиля, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки «Запад» нанесли поражение пяти механизированным бригадам ВСУ в Харьковской области и Донецкой Народной Республике, уничтожив более 200 военнослужащих, шесть пикапов, пять орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

В Донецкой Народной Республике подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, нанеся удар по четырем механизированным бригадам ВСУ, бригаде теробороны и двум бригадам нацгвардии, потеряв до 245 военнослужащих.

Группировка войск «Центр» продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанеся поражение формированиям четырех механизированных и других подразделений ВСУ в Донецкой Народной Республике, уничтожив до 600 военнослужащих и значительное количество военной техники.

Также была освобождена территория населенного пункта Привольное в Донецкой Народной Республике подразделениями «Восток». Потери противника составили до 175 военнослужащих и различные военные техники.

Кроме того, ударными беспилотниками и авиацией разрушены инфраструктурные объекты и военные базы ВСУ, а средства ПВО сбили шесть управляемых авиационных бомб и 51 беспилотный летательный аппарат.

Всего с начала операции уничтожено значительное количество военной техники и вооружений, включая 656 самолетов, 283 вертолета, 45 318 беспилотных аппаратов и более 21 000 танков и других боевых машин.