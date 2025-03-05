Отправка бойцов на СВО и суд с родными умершей жены: главные новости Новосибирской области за 5 марта

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за среду, 5 марта.

После смерти супруги житель Новосибирска Сергей Вакуленко столкнулся с давлением со стороны её родственников. Бабушка и тётя ребёнка через суд добиваются права забирать мальчика на все выходные. Но отец уверен, что речь идёт о попытке лишить его родительских прав. Более того, судебная экспертиза выявила психологическое давление на ребёнка со стороны родственников. Сейчас мальчик проходит стационарное лечение из-за онкологического заболевания. Подробности — в материале Сиб.фм.

Вчера вечером, 4 марта, с вокзала «Новосибирск-Главный» в зону специальной военной операции отправилась очередная группа бойцов добровольческого отряда БАРС «Орион». Об этом сообщил портал «Весь Искитим».

Хилокский рынок переживает масштабные перемены — торговцы овощами и фруктами массово переезжают на новую площадку в Верх-Туле, в район оптового центра «Азия-Сибирь». О ситуации Сиб.фм рассказал общественник Михаил Михайлов.

В Новосибирске двое местных жителей подозревают в ограблении знакомого на сумму 600 тыс рублей. Как сообщает ведомство, нападавшие угрожали ему пистолетом, похитили 489 тысяч рублей, а затем потребовали еще 100 тысяч.