Стало известно, когда нужно просить повышения зарплаты

Предприниматель и инвестор Евгений Черных рассказал «Газете.Ru», когда сотрудник может просить о повышении зарплаты. Он назвал три ключевых условия для этого.

Первое условие — конкурентное окружение. Черных отметил, что важно сравнить текущие условия с рыночными, для чего можно использовать открытые источники, такие как агрегаторы вакансий, или пообщаться с коллегами по профессии. Также можно пройти собеседования, чтобы оценить уровень оплаты на других позициях.

Второе условие — соответствие компетенций сотрудника должностным инструкциям и ожиданиям руководства. Сотрудник должен уверенно справляться с функционалом своей должности и удовлетворять требования компании.

Третье условие — сверхусилия. Черных привел пример, что если сотрудник не ограничивается только своими обязанностями, а берет на себя дополнительные задачи, это повышает шансы на повышение зарплаты.

Что касается времени для разговора с руководством, предприниматель рекомендует поднимать вопрос повышения зарплаты в начале года, когда проходит процесс бюджетирования, поскольку в середине года найти дополнительные средства для повышения может быть сложнее.