В Новосибирске названы сроки возвращения мобилизованных из зоны СВО

Эксперт заявил, когда мобилизованные новосибирцы вернутся домой.

Военнослужащие, призванные в ряды армии в рамках частичной мобилизации для участия в специальной военной операции, смогут вернуться к семьям лишь после полного завершения СВО. Такое заявление сделал военный эксперт Александр Чугай.

«Их возвращение домой произойдет после того, как специальная военная операция будет завершена. Бойцам полагается отпуск за каждые полгода службы, и в настоящее время они реализуют это право», — подчеркнул эксперт в разговоре с корреспондентом Сиб.фм.

Стоит отметить, что время, затраченное на дорогу к месту отпуска и обратно, не учитывается в общей продолжительности отпуска.

По словам Чугая, активный набор контрактников позволяет формировать новые военные подразделения и укреплять уже существующие. Эксперт пояснил, что это необходимо для поддержания боеспособности подразделений, так как «в ходе боевых действий военнослужащие могут получать ранения и временно выходить из строя».

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября 2022 года. Это объяснялось необходимость установления контроля над линией соприкосновения протяженностью в тысячу километров, а также над освобожденными территориями Украины. О завершении частичной мобилизации было объявлено 28 октября 2022 года. К этому моменту 82 тысячи мобилизованных уже были направлены в зону СВО, а 218 тысяч продолжали проходить подготовку и обучение.

В настоящее время военкоматы продолжают активно набирать граждан для прохождения военной службы по контракту.

Ранее Сиб.фм публиковал фоторепортаж о том, как в зону СВО отправляли бойцов нового отряда «Орион».