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вчера 21:30
общество

В Новосибирске призвали спасти русский язык от англицизмов

Фото: АиФ-Новосибирск

Государственная Дума РФ в феврале приняла законопроект о защите русского языка.

Документ предусматривает ограничение использования иностранных слов в средствах массовой информации, рекламе, на вывесках и этикетках.

Филолог Новосибирского государственного технического университета Галина Мандрикова поддержала инициативу. По её словам, заимствование слов является распространённым явлением, однако массовая замена русских слов иностранными может стать проблемой.

Она отметила, что в русском языке есть достаточное количество слов для замены англицизмов, но этот процесс требует времени. Если использование иностранных выражений в публичном пространстве сократится, их естественная замена русскими словами произойдёт постепенно.

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Игорь Кириченко
Журналист

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