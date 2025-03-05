В Новосибирске простились с педагогом и кинорежиссером Леонидом Сикоруком

В среду, 5 марта, в Новосибирске, в Соборе во имя Александра Невского, состоялось прощание с выдающимся педагогом и кинорежиссером Леонидом Сикоруком, который скончался 3 марта на 87-м году жизни.

Он был Заслуженным деятелем искусств РФ, Почетным работником общего образования РФ и Почетным жителем Новосибирска. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Коллеги Леонида Сикорука, такие как режиссер-документалист Элла Давлетшина, поделились воспоминаниями о нем. Давлетшина отметила его уникальные способности в различных областях — от музыки и живописи до физики и астрономии. В частности, она рассказала о его проекте «Физика для малышей», который был поддержан благодаря его упорству и таланту решать сложнейшие задачи.

Кинокритик Алексей Кожемякин, который работал с Сикоруком в НГТУ НЭТИ, подчеркнул его способность увлекательно объяснять сложные научные концепции. По его словам, Сикорук вдохновлял людей своим энтузиазмом, и именно благодаря ему был построен Большой Новосибирский планетарий.

Некоторые фильмы Сикорука доступны в открытом доступе, а его книги, в том числе «Физика для малышей», переиздаются и продолжают оставаться востребованными.