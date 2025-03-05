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вчера 19:20
общество

В Новосибирске работают две официальные школы астрологии

Фото: freepik.com

В Новосибирске действуют две официальные школы астрологии. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

По данным Om1 Новосибирск, обе организации имеют бессрочные лицензии на образовательную деятельность. Других подобных школ в городе нет.

Согласно реестру лицензий, в городе отсутствуют образовательные учреждения, в названии которых есть слова «магия, алхимия, оккультизм».

Вид деятельности школ астрологии классифицирован как «предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки», куда входит деятельность астрологов и медиумов. Лицензию таких школ могут аннулировать только по решению суда.

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Игорь Кириченко
Журналист

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