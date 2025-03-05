В Новосибирске работают две официальные школы астрологии

В Новосибирске действуют две официальные школы астрологии. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

По данным Om1 Новосибирск, обе организации имеют бессрочные лицензии на образовательную деятельность. Других подобных школ в городе нет.

Согласно реестру лицензий, в городе отсутствуют образовательные учреждения, в названии которых есть слова «магия, алхимия, оккультизм».

Вид деятельности школ астрологии классифицирован как «предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки», куда входит деятельность астрологов и медиумов. Лицензию таких школ могут аннулировать только по решению суда.