В Новосибирске возобновят работы на станции метро «Спортивная»

О заключенном муниципальном контракте на выполнение работ рассказали в мэрии города.

В мэрии Новосибирска сообщили о заключении муниципального контракта на выполнение работ по конструкциям платформенных дверей и прокладке инженерных систем на станции метро «Спортивная».

Соглашение подписано между МКУ «Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений» и ООО «Акви Технолоджи». Компания ранее участвовала в работах на этом объекте в качестве субподрядчика.

Стоимость контракта составила 203,6 млн рублей. Подрядчик планирует выполнить обязательства за счет собственных оборотных средств, без привлечения авансирования. Завершение работ запланировано на середину июля 2025 года.