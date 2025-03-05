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вчера 22:30
общество

В Новосибирске задержали подозреваемого в призывах к экстремизму

Фото: Сиб.фм

Сотрудники ГУ МВД по Новосибирской области задержали 20-летнего жителя города по подозрению в публичных призывах к экстремистской деятельности. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале mvd_54.

Призывная публикация, выявленная в ходе мониторинга Интернета, содержала угрозы насильственных действий в отношении сотрудников органов власти и правоохранительных органов. После проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен автор сообщений.

Экспертиза подтвердила, что посты содержат призывы к насильственным действиям на основе ненависти к определенным социальным группам. Следственным отделом Управления ФСБ России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ.

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Молодому человеку грозит наказание от исправительных работ до лишения свободы на срок до 5 лет.

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Игорь Кириченко
Журналист

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