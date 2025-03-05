В Новосибирской области продолжает действовать программа реабилитации для участников СВО

В Новосибирской области продолжается реализация программы «Реабилитационный сертификат», направленной на поддержку участников специальной военной операции.

За два года было оформлено 1317 таких документов. Сертификат предоставляется участникам СВО после получения ранения и дает возможность воспользоваться медицинскими и социальными услугами.

Программа включает в себя содействие в трудоустройстве, профессиональное обучение, зубопротезирование и прокат технических средств реабилитации. Также предусмотрена реабилитация в медицинских учреждениях.

В реабилитационном центре «Ортос» в настоящее время восстанавливаются 70 участников СВО. Заместитель министра труда и социального развития региона Владимир Машанов отметил, что эффективность проекта обусловлена его постоянным обновлением, расширением категорий получателей и перечня услуг, а также увеличением числа участников. Срок действия сертификата был продлен до двух лет.