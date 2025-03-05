В преддверии 8 Марта мэр Новосибирска встретился с женщинами- участницами СВО

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев встретился с женщинами-военнослужащими, вернувшимися из командировок в зону специальной военной операции, и поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач.

«Вы решаете важные задачи, защищаете наши национальные интересы, наш суверенитет. Некоторые из вас уже не один раз выезжали в боевые командировки. Для нас вы символ стойкости и героизма. Вы заслужили уважение командиров и сослуживцев, и конечно, всех жителей города Новосибирска. Я рад возможности лично поздравить вас с замечательным праздником весны и любви – 8 Марта, от всей души желаю вам удачи, успехов, счастья в доме и мирного неба над головой!» – обратился к участницам специальной военной операции мэр Максим Кудрявцев.

Для Новосибирска поддержка военнослужащих, выполняющих боевые задачи, высший приоритет – подчеркнул глава города. В Новосибирске действует комплексная система помощи бойцам и их семьям, создан единый центр, который координирует работу по сбору и доставке гуманитарной помощи воинским частям. Жители города, общественные организации, предприятия различных форм собственности участвуют в акциях по сбору гуманитарных грузов, помогают в приобретении необходимого снаряжения.

«В 2023 году мы открыли первый Центр реабилитации военнослужащих в Ленинском районе. Посетив его, я убедился, что он востребован и такие учреждения городу необходимы. Поэтому мы приняли решение открыть центр реабилитации на правом берегу», – отметил Максим Кудрявцев.

Мэр Новосибирска напомнил, что центр реабилитации участников СВО и членов их семей в Дзержинском районе начал работу в начале года. Планируется открыть еще два подобных учреждения – в Центральном округе и Октябрьском районе.

«Спасибо вам за вашу нелегкую службу, за ту тяжелую работу, которую вы взвалили на свои хрупкие плечи, за то, что приближаете нашу победу!» – поблагодарил мэр Кудрявцев участниц СВО.

Признательность администрации города и лично мэру Новосибирска от лица всех участниц неформальной встречи выразила председатель Женского совета 24-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады специального назначения Саяна Гармаева: «Позвольте поблагодарить мэрию нашего города, которая под руководством Максима Георгиевича прикладывает все усилия, чтобы помочь участникам специальной военной операции».

В завершение встречи мэр Новосибирска Максим Кудрявцев вручил её участницам цветы и подарочные сертификаты.