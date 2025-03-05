Врач рассказала о проблемах, при которых нельзя поститься

Эндокринолог и диетолог клиники «Будь Здоров» Ксения Меркулова рассказала «Газете.Ru», что пост может быть противопоказан при ряде заболеваний.

В их числе – онкологические заболевания, болезни желудочно-кишечного тракта, тяжелые инфекции, включая туберкулез и грипп, заболевания щитовидной железы и нарушения обмена веществ.

По словам врача, особую осторожность следует соблюдать при обострении хронических заболеваний, таких как язвенная болезнь, острый панкреатит, а также при состояниях, требующих срочного лечения. Людям с хроническими заболеваниями ЖКТ перед началом поста рекомендуется пройти обследование и проконсультироваться с врачом.

При сахарном диабете изменение рациона может потребовать коррекции лечения, что требует согласования с эндокринологом.

Кроме того, при заболеваниях, сопровождающихся риском саркопении, например при остеопорозе, возможно получение благословения на послабление поста, включающее употребление рыбы и молочных продуктов.

Меркулова также советует ежегодно проходить плановое обследование, включающее общий анализ крови и мочи, флюорографию, электрокардиографию, УЗИ брюшной полости. Женщинам дополнительно рекомендуется посещение гинеколога и маммолога.