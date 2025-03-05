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вчера 23:00
общество

Жительница Новосибирской области присвоила 19,5 млн рублей под видом инвестиций

Фото: Pexels.com

Суд удовлетворил исковые требования потерпевших на общую сумму 17 млн рублей.

Жительница Новосибирской области присвоила около 19,5 млн рублей, убеждая 17 человек вложить деньги в бизнес, связанный с продажей недвижимости, покупкой конфискованных автомобилей и торговлей одеждой.

Преступление было совершено в период с весны 2018 года по весну 2023 года. Для поддержания доверия инвесторов обвиняемая периодически выплачивала им проценты по займам и погашала кредиты.

Суд приговорил женщину к 8,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также удовлетворен иск потерпевших на сумму 17 млн рублей.

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Игорь Кириченко
Журналист

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