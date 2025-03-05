Жительница Новосибирской области присвоила 19,5 млн рублей под видом инвестиций

Суд удовлетворил исковые требования потерпевших на общую сумму 17 млн рублей.

Жительница Новосибирской области присвоила около 19,5 млн рублей, убеждая 17 человек вложить деньги в бизнес, связанный с продажей недвижимости, покупкой конфискованных автомобилей и торговлей одеждой.

Преступление было совершено в период с весны 2018 года по весну 2023 года. Для поддержания доверия инвесторов обвиняемая периодически выплачивала им проценты по займам и погашала кредиты.

Суд приговорил женщину к 8,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также удовлетворен иск потерпевших на сумму 17 млн рублей.