Народные приметы 6 марта: главные запреты в этот день

6 марта по народному календарю отмечается день Тимофея-весновея.

Согласно традициям, в этот день ожидаются южные ветры, что символизирует наступление весны. В случае солнечной погоды пожилые люди выходили на завалинку, наслаждаясь теплом солнца и разговорами.

Если же погода была снежной, предки не расстраивались, считая, что март — это не декабрь, и снег быстро растает, а мороз уйдет. Солнце предсказывает скорую оттепель.

Весной также считалось, что нечисть просыпается, поэтому проводились ритуалы по изгнанию злых духов. В начале весны люди очищали свои дома от старых и ненужных вещей, чтобы избавиться от негативной энергии.

Согласно народным приметам, 6 марта не рекомендуется выходить из дома вечером без необходимости — это может привлечь неприятности. Также не стоит пересаживать или поливать комнатные растения, так как они могут не прижиться. Употребление алкоголя и ссоры в этот день также не рекомендованы, так как могут привести к долгосрочным последствиям, таким как вражда или разорение родственных связей. Не следует давать деньги в долг, так как есть вероятность, что они не будут возвращены.