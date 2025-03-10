Хищение 21 млн рублей и интервью с главой УФАС: главные новости Новосибирской области за 10 марта

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за понедельник, 10 марта.

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение в отношении генерального директора Андрея Перлова, главного бухгалтера и начальника управления по футболу АНО «ФК Новосибирск». Им вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Руководитель Новосибирского УФАС России дал эксклюзивное интервью журналистам медиахолдинга Сиб.фм Group. Дмитрий Сухоплюев рассказал о том, кто в регионе нарушал антимонопольное законодательство, в какие штрафы это вылилось и какие картельные сговоры в 2024 году раскрыло территориальное управление службы.

10 марта зоозащитники подали заявку в мэрию Новосибирска на проведение митинга против внесения поправок в закон «Об ответственном обращении с животными» (законопроект № 853484-8).

За последние трое суток сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ предотвратили 39 попыток хищения имущества, один отказ от оплаты счета и 68 нарушений общественного порядка. Из 40 задержанных за попытки кражи 18 оказались женщинами. За хулиганство задержали 51 человека, из них – 10 представительниц прекрасного пола.