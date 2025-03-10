Из Новосибирской области выдворили 21 мигранта по итогам полицейского рейда

В результате полицейского рейда в Новосибирской области принято решение о выдворении 21 иностранного гражданина.

Об этом сообщил начальник регионального главка МВД Андрей Кульков на оперативном совещании в правительстве региона 10 марта.

По его данным, за прошедшую неделю сотрудники правоохранительных органов проверили 11 объектов и выявили 169 нарушений миграционного законодательства. Также принято решение о депортации двух мигрантов, а 29 иностранных граждан урегулировали свое правовое положение в России.

За этот же период через пункты пропуска в область въехало 8 540 иностранных граждан, а выехало — 6 253.