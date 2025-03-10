Мэрия утвердила структуру нового департамента транспорта в Новосибирске

Мэрия Новосибирска утвердила структуру нового департамента транспорта, опубликовав постановление на сайте горадминистрации.

Согласно документу, управление пассажирских перевозок будет подчиняться главе департамента Павлу Ивахненко, который также будет отвечать за финансово-экономическую работу в сфере транспорта.

В структуре управления пассажирских перевозок предусмотрены два отдела: отдел перевозок и отдел транспортного планирования, развития инфраструктуры и цифровизации.

У главы департамента будет один заместитель, который будет заниматься организационно-правовым сопровождением и муниципальным контролем в сфере транспорта.