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вчера 23:30
общество

Мэрия утвердила структуру нового департамента транспорта в Новосибирске

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Мэрия Новосибирска утвердила структуру нового департамента транспорта, опубликовав постановление на сайте горадминистрации.

Согласно документу, управление пассажирских перевозок будет подчиняться главе департамента Павлу Ивахненко, который также будет отвечать за финансово-экономическую работу в сфере транспорта.

В структуре управления пассажирских перевозок предусмотрены два отдела: отдел перевозок и отдел транспортного планирования, развития инфраструктуры и цифровизации.

У главы департамента будет один заместитель, который будет заниматься организационно-правовым сопровождением и муниципальным контролем в сфере транспорта.

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Игорь Кириченко
Журналист

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