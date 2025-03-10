Нового руководителя АО «САХ» назначили в Новосибирске

В Новосибирске новым руководителем АО «САХ» стал Александр Мартынов.

Он приступит к исполнению обязанностей 11 марта 2025 года.

Как сообщается в пресс-центре мэрии, до назначения на новую должность Мартынов работал в уголовно-исполнительной системе и с 2016 года занимал руководящие посты. Последним местом его работы было ООО «Чистая страна», где он занимал должность генерального директора.

Ранее должность руководителя АО «САХ» занимал Александр Южаков, который был арестован в феврале 2025 года по обвинению в получении взятки.