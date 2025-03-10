82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
11 марта, 00:48
пробки
0/10
погода
-11°C
курсы валют
usd 88.38 | eur 95.44
82.76% -1.2
сегодня
11 марта, 00:48
пробки
0/10
погода
-11°C
курсы валют
usd 88.38 | eur 95.44
вчера 18:20
общество

Новосибирск рискует уступить Екатеринбургу в численности населения

Фото: BFM-Новосибирск

Новосибирск может уступить Екатеринбургу в борьбе за звание третьего по величине города России.

Об этом сообщает телеграм-канал «РОП | Рейтинги. Оценки. Прогнозы» 10 марта. В последние девять лет разница в населении между городами сократилась с 140 тыс. до 97 тыс. человек.

Одним из важных факторов в оценке является строительный задел. С 2015 по 2023 годы в Новосибирске было сдано на 550 тыс. квадратных метров больше жилья, чем в Екатеринбурге, однако в настоящее время столица Урала опережает Новосибирск по строительному заделу на 1,5 млн кв. м в год.

Напомним, что Новосибирск занимает 20-е место среди российских городов по строительству жилья на душу населения и 7-е место по общему объему строительства, уступив таким городам, как Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Тюмень и Екатеринбург.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в