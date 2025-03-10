Новосибирская область готовится к пожароопасному сезону-2025

О подготовке к пожароопасному сезону сообщили в регионе.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обсудил планы по предотвращению лесных пожаров. Он подчеркнул важность профилактики, отметив, что предотвращение пожаров экономически выгоднее, чем их тушение.

Для улучшения ситуации власти усилят оперативное реагирование, улучшат оснащение пожарных подразделений в северных районах и планируют закупить 12 дронов для мониторинга. Также будет развиваться авиаотделение и лесопожарные станции.

Напомним, что правительство РФ утвердило постановление о создании новой особой экономической зоны в Новосибирской области