Новосибирские зоозащитники подали заявку на митинг против поправок в закон о животных

10 марта зоозащитники подали заявку в мэрию Новосибирска на проведение митинга против внесения поправок в закон «Об ответственном обращении с животными» (законопроект № 853484-8).

Об этом сообщили в юридической компании, занимающейся защитой прав животных, пишет BFM-Новосибирск.

Законопроект был внесен в Госдуму 28 февраля, после трагедии в Ставропольском крае, когда из-за нападения собак погиб ребенок. Предложенные изменения касаются работы с безнадзорными животными, в том числе возможности их умерщвления в приютах после истечения предельного срока содержания.

Зоозащитники выражают обеспокоенность предложенными мерами, считая их возвращением к массовому уничтожению животных. Они утверждают, что это не решит проблему. Против поправок уже высказались юристы, а также главы некоторых регионов, таких как Ленинградская область, Белгородская область и Республика Татарстан.

Митинг планируется провести 22 марта, зоозащитники ожидают решение мэрии Новосибирска.