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вчера 20:30
общество

Под Новосибирском душевнобольного убийцу отправят на лечение

Фото: прокуратура Новосибирской области

В Бердске возбуждено уголовное дело по факту убийства в пансионате для пожилых. Об этом сообщили 10 марта в региональной прокуратуре.

По данным следствия, ночью 50-летний постоялец учреждения нанес несколько ударов ножом 69-летнему соседу, после чего потерпевший скончался на месте.

В ходе расследования проведена психиатрическая экспертиза, которая признала обвиняемого невменяемым. В настоящее время он находится в медицинском учреждении.

Уголовное дело направлено в Бердский городской суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.

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Игорь Кириченко
Журналист

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