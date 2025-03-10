Под Новосибирском душевнобольного убийцу отправят на лечение

В Бердске возбуждено уголовное дело по факту убийства в пансионате для пожилых. Об этом сообщили 10 марта в региональной прокуратуре.

По данным следствия, ночью 50-летний постоялец учреждения нанес несколько ударов ножом 69-летнему соседу, после чего потерпевший скончался на месте.

В ходе расследования проведена психиатрическая экспертиза, которая признала обвиняемого невменяемым. В настоящее время он находится в медицинском учреждении.

Уголовное дело направлено в Бердский городской суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.