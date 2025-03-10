Под Томском малолетняя девочка умерла от укусов собаки

В городе Северске Томской области в ночное время 10 марта в одной из квартир по проспекту Коммунистическому домашняя собака породы такса покусала спящую в кроватке малолетнюю девочку, 2025 года рождения.

Как сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Томской области, впоследствии тело ребенка обнаружила мать, признаков жизни не было, на теле имелись множественные укусы.

Следователи Северского отдела СУ СК возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, ведутся допросы свидетелей и другие следственные действия.

Региональное следственное управление напоминает о необходимости бдительности и ответственности взрослых за жизнь и здоровье детей, а также о возможной ответственности владельцев домашних животных.