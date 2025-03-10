Министерство обороны Российской Федерации предоставило сводку на 10 марта 2025 года о ходе проведения специальной военной операции.

На Харьковском направлении подразделениями войск «Север» нанесены удары по формированиям трех мотопехотных бригад ВСУ и бригады теробороны. Потери противника составили более 30 военнослужащих и три автомобиля.

Подразделения войск «Запад» продолжили улучшение тактического положения, нанеся поражение технике и личному составу четырех механизированных бригад ВСУ. Потери составили до 210 военнослужащих, два боевых бронированных машины, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Группировка войск «Юг» заняла выгодные рубежи и уничтожила формирования двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии. Потери ВСУ составили до 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть орудий полевой артиллерии.

На Донецком направлении войска «Центр» продолжили наступление, уничтожив формирования двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ. Противник потерял до 490 военнослужащих и технику.

Подразделения группировки войск «Восток» нанесли удары по двум механизированным и егерским бригадам ВСУ, уничтожив более 120 военнослужащих и технику.

Подразделения войск «Днепр» нанесли удары по технике и живой силе ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, уничтожив до 65 военнослужащих и несколько единиц техники.

Оперативно-тактическая авиация, беспилотники и артиллерия нанесли удары по военным объектам и скоплениям техники ВСУ в 152 районах.

Средства противовоздушной обороны сбили украинский самолет МиГ-29, а также пять управляемых бомб и 50 беспилотных летательных аппаратов.

С начала операции уничтожено большое количество техники, включая 657 самолетов, 283 вертолета и более 45 тысяч беспилотников.