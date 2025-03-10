Стала известна средняя зарплата воспитателя в Новосибирске

В Новосибирске озвучили среднюю зарплату воспитателя.

В пресс-службе мэрии Новосибирска сообщили о том, что средняя зарплата воспитателя за первые два месяца 2025 года в столице Сибири составила 62 136 руб. В то время как младшие воспитатели в среднем получают 36 691 руб.

Также отмечается, что сейчас в Новосибирске открыто 116 вакансий воспитателей и 107 вакансий младших воспитателей. Об этом передал портал ФедералПресс.

Ранее Сиб.фм писал, что средняя зарплата в Новосибирской области составляет 75 тысяч рублей