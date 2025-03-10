Суд вынес приговор трём жительницам Новосибирска за организацию запрещённой секты

Советский районный суд Новосибирска вынес приговор трём жительницам Академгородка — Ольге Груздевой, Надежде Груздовой и Равии Юсуповой.

Женщины были признаны виновными в организации деятельности запрещённой религиозной группы и финансировании её работы.

По версии следствия, в 2020 году осуждённые арендовали помещение, где проводили собрания, распространяли запрещённую литературу и призывали своих последователей отказываться от традиционной медицины в пользу «псевдолечения». Также они собирали пожертвования, которые направляли на нужды организации. В общей сложности было собрано более 193 тысяч рублей.

Суд приговорил каждую из обвиняемых к условному наказанию в виде 6 лет и 8 месяцев лишения свободы с испытательным сроком 5 лет. Кроме того, им запрещено участвовать в деятельности общественных объединений в течение трёх лет. В доход государства конфискована сумма 702 рубля 20 копеек.

Приговор пока не вступил в законную силу.