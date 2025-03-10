В Новосибирске 8 марта женщина угрожала продавцам ножом ради кражи парфюма

За последние трое суток сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ предотвратили 39 попыток хищения имущества, один отказ от оплаты счета и 68 нарушений общественного порядка. Из 40 задержанных за попытки кражи 18 оказались женщинами. За хулиганство задержали 51 человека, из них – 10 представительниц прекрасного пола.

7 марта в 15:27 сотрудники группы быстрого реагирования №73 задержали в супермаркете на площади Карла Маркса женщину при попытке кражи продуктов на сумму 3500 рублей. Похищенное имущество включало продукты для праздничного стола: два вида салатов, курицу гриль, фруктовую нарезку, кондитерские изделия, напитки. Задержанную передали в отдел полиции «Ленинский».

8 марта в 13:53 по сигналу "Безопасный двор" группа быстрого реагирования выехала по адресу ул. Новогодняя, 12/1. На место прибытия была доставлена пьяная женщина, беспокоившая жильцов своим неадекватным поведением.

Ещё одна дама в праздничный весенний день стала соучастницей вооруженного разбойного нападения. Примерно в 17:40 в хозяйственный магазин, расположенный в Калининском районе, на ул. Дуси Ковальчук, вошла пара. Мужчина взял с витрины флакон парфюма стоимостью 10 тысяч рублей и направился к выходу. Продавцы, наблюдавшие за его действиями, попытались остановить вора, но встретили активное сопротивление со стороны его спутницы. Женщина вытащила из кармана кухонный нож и, угрожая им, вышла из магазина сама и позволила уйти другу. Задержать разбойников, увы, не удалось – продавцы нажали кнопку вызова ГБР слишком поздно, когда криминальная пара уже скрылась.

В тот же день в 22:25 по сигналу тревожной кнопки в магазине на ул. Александра Ерёмина был задержан правонарушитель, устроивший погром в торговом зале. Задержание стало возможным благодаря его жене, которая пришла за забытыми мужем покупками. Нарушителя передали в отдел полиции «Первомайский».

В общей сложности за минувшие трое суток сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ передали правоохранителям 10 нарушителей.