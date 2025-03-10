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вчера 18:43
общество

В Новосибирске суд заключил под стражу директора «Мегадома»

Фото: Новосибирский областной суд

10 марта, в понедельник, в Новосибирском областном суде прошло закрытое судебное заседание, на котором рассматривались апелляции прокурора и пострадавших от действий ООО «Мегадом» на постановления Октябрьского районного суда Новосибирска от 3 февраля.

Судья избрал меру пресечения для Виктора Рычкова, обвиняемого в мошенничестве по предварительному сговору, в виде домашнего ареста.

Напомним, Виктор Рычков, будучи директором компании «Мегадом», и другие лица предложили строительство малоэтажных домов в Новосибирске и области, однако не выполнили свои обязательства. В результате заказчики понесли убытки в размере около 150 миллионов рублей.

Октябрьский райсуд 3 февраля отклонил ходатайство следователя о аресте Рычкова и отправил его под домашний арест до 25 марта. Однако Новосибирский областной суд отменил это постановление, и Рычков был взят под стражу прямо в зале суда.

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Игорь Кириченко
Журналист

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