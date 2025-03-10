В Новосибирске указом президента Путина воспользовались 29 мигрантов

Иностранные граждане могут урегулировать свое местонахождение в Российской Федерации, не покидая Новосибирска.

Такая возможность предусмотрена Указом Президента РФ от 30 декабря 2024 года № 1126.

Как сообщил начальник ГУ МВД России по Новосибирской области Андрей Кульков, на прошлой неделе почти три десятка иностранных граждан урегулировали свое правовое положение. Через пункты пропуска государственной границы на территорию области въехало 8 540 мигрантов, выехало – 6 253.

Кроме того, в регионе были проведены профилактические мероприятия. Правоохранители проверили 11 объектов и выявили 169 нарушений законодательства. В результате 21 мигрант был выдворен, а 2 депортированы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что депутат Антонов высказался об угрозах мигрантам с Хилокского рынка в Новосибирске.