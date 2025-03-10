В Новосибирской области 80% бизнесменов удовлетворены взаимодействием с властями

Власти Новосибирской области озвучили результаты интернет-опроса об уровне административных барьеров на региональных товарных рынках. Об этом сообщает портал Infopro54 со ссылкой на данные Минэкономразвития региона.

По итогам опроса, 80% респондентов удовлетворены взаимодействием с властными структурами, и лишь 6,9% высказали недовольство. 45% бизнесменов заявили, что не сталкивались с административными барьерами. 18% опрошенных отметили высокие налоги, 9% — нестабильность законодательства в сфере предпринимательской деятельности, а ещё 9% — трудности с получением лицензий. 4,2% респондентов столкнулись с проблемами при получении земельных участков.

Кроме того, более 8% опрошенных сообщили о проблемах в отношениях с представителями органов власти, включая необходимость установления партнёрских отношений, давление со стороны чиновников и коррупцию.

В рейтинг 10 самых распространённых административных барьеров также вошли сложности с доступом к поставкам товаров и оказанию услуг (2,6%), трудности с доступом к закупкам компаний с государственным участием (2,1%) и ограничение инициатив по организации совместной деятельности (0,6%).

Всего, по данным Минэкономразвития, на 9 месяцев 2024 года в области зарегистрировано 86 953 организаций, в то время как в 2020 году их было 104 192.