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вчера 22:00
общество

В Новосибирской области будут использовать опыт участников СВО для борьбы с лесными пожарами

Фото: Минприроды НСО

Власти Новосибирской области планируют привлекать участников СВО для борьбы с лесными пожарами.

Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин на оперативном совещании в понедельник, 10 марта.

По словам министра, для мониторинга возгораний лесного фонда будет использован опыт операторов БПЛА, а в этом году планируется закупка 12 дронов. Также из-за работы в экстремальных условиях около 10% техники, используемой для мониторинга и тушения пожаров, требует замены. В частности, необходимо приобрести 35 новых лесопожарных машин.

Кроме того, для повышения оперативного реагирования на территории северных районов региона усилены техника и пожарные-десантники. Это включает авиаотделение и лесопожарную станцию в Кыштовском, Северном и Чулымском районах. В настоящее время специалисты проходят тренировки на Новосибирской авиабазе.

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Игорь Кириченко
Журналист

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