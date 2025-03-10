В Новосибирской области будут использовать опыт участников СВО для борьбы с лесными пожарами

Власти Новосибирской области планируют привлекать участников СВО для борьбы с лесными пожарами.

Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин на оперативном совещании в понедельник, 10 марта.

По словам министра, для мониторинга возгораний лесного фонда будет использован опыт операторов БПЛА, а в этом году планируется закупка 12 дронов. Также из-за работы в экстремальных условиях около 10% техники, используемой для мониторинга и тушения пожаров, требует замены. В частности, необходимо приобрести 35 новых лесопожарных машин.

Кроме того, для повышения оперативного реагирования на территории северных районов региона усилены техника и пожарные-десантники. Это включает авиаотделение и лесопожарную станцию в Кыштовском, Северном и Чулымском районах. В настоящее время специалисты проходят тренировки на Новосибирской авиабазе.