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проиcшествия

В Новосибирской области произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей в Ордынском районе

Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области

Сегодня, 10 марта, в Ордынском районе Новосибирской области произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, около 13:30 водитель автомобиля «Skania» 1961 года рождения, двигаясь по автодороге К-17Р, выехал на встречную полосу при совершении обгона и столкнулся с грузовым автомобилем «ГАЗ», которым управлял водитель 1958 года рождения. После этого «Skania» столкнулся с автомобилем «Лада Калина» под управлением водителя 1977 года рождения.

В результате ДТП водитель грузового автомобиля «ГАЗ» скончался на месте. Водитель автомобиля «Skania» доставлен в медицинское учреждение.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия.

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Игорь Кириченко
Журналист

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