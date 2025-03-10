В Новосибирской области возбуждено 14 уголовных дел о незаконной охоте

С начала 2025 года в Новосибирской области возбуждено 14 уголовных дел по фактам незаконной охоты.

Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства природных ресурсов и экологии в понедельник, 10 марта. По данным ведомства, браконьеры незаконно добыли 13 особей косули сибирской, 10 особей лося и одного кабана.

В пяти случаях ущерб природным ресурсам региона был возмещён добровольно на сумму почти 2 миллиона рублей.

В отношении нарушителей, отказавшихся от добровольной уплаты, ведётся работа по взысканию ущерба в судебном порядке с последующей передачей исполнительных документов в Федеральную службу судебных приставов.