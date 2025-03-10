В новосибирском метро начали монтировать инженерные системы на станции «Спортивная»

Работы на станции выполняют 25 человек.
В новосибирском метрополитене приступили к монтажу инженерных систем на строящейся станции «Спортивная». Об этом сообщили в Территориальном управлении автомобильных дорог региона.
В работах задействованы 25 специалистов подрядной организации ООО «Акви Технолоджи», включая инженеров и монтажников.
Устанавливаются источники бесперебойного питания для системы аварийного освещения станции и тоннеля, оборудование релейной автоматики и телемеханики движения поездов (АТДП), системы видеонаблюдения, передачи данных и автоматического пожаротушения.