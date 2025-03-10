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вчера 19:00
общество

В новосибирском метро начали монтировать инженерные системы на станции «Спортивная»

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Работы на станции выполняют 25 человек.

В новосибирском метрополитене приступили к монтажу инженерных систем на строящейся станции «Спортивная». Об этом сообщили в Территориальном управлении автомобильных дорог региона.

В работах задействованы 25 специалистов подрядной организации ООО «Акви Технолоджи», включая инженеров и монтажников.

Устанавливаются источники бесперебойного питания для системы аварийного освещения станции и тоннеля, оборудование релейной автоматики и телемеханики движения поездов (АТДП), системы видеонаблюдения, передачи данных и автоматического пожаротушения.

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Игорь Кириченко
Журналист

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