В УФАС поступило 1,1 тыс жалоб на нарушения в сфере госзакупок в Новосибирске

В Новосибирское УФАС поступило 1119 жалоб на нарушения в госзакупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ, из которых 330 подтвердились.

Как сообщил руководитель регионального УФАС Дмитрий Сухоплюев для портала BFM-Новосибирск, основные жалобы касаются закупок в здравоохранении (353 обращения) и строительстве. В здравоохранении выявлено 133 нарушения, а в строительстве жалобы касаются неправильного составления технических заданий и ценовых предложений.

Также часто возникают проблемы с выполнением контрактов на поставку продуктов питания в образовательные учреждения — ответственность в этих случаях несут сами исполнители.

Напомним, что полное интервью с главой УФАС по Новосибирской области Дмитрием Сухоплюевым можно прочитать ЗДЕСЬ