Инженеры в Новосибирске уходят в курьеры из-за зарплат

В Новосибирской области спрос на персонал в сфере ЖКХ в 2024 году вырос на 30%, но вакансии остаются невостребованными.

По данным hh.ru, количество предложений достигло 1,6 тысячи (+29% к 2023 году), однако конкуренция крайне низкая, так, на одну вакансию слесаря или сантехника приходится всего 1,5 резюме при норме 4.

Зарплаты в ЖКХ варьируются от 57 000 до 149 000 рублей, а некоторые специалисты получают до 180 000 рублей. Несмотря на это, найти работников сложно — недокомплект превышает 50%, нагрузка на персонал растет, а зарплаты за два года удвоились.

По словам председателя правления Союза УК «ЕДИНСТВО» Александра Синицы, дворники теперь получают от 80 000 рублей (в 2023 году – 45-50 тыс.), но многие предпочитают работу курьерами за аналогичные деньги.

Напомним, что в Новосибирской области финансирование медицины выросло на 18%